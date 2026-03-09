PG दिखाने के बहाने महिला को नशीली चाय पिला किया दु/ष्कर्म, और फिर वीडियो के सहारे ....

थाना सिटी-2 फरीदकोट की पुलिस ने एक शादीशुदा महिला से रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।

फरीदकोट (राजन): थाना सिटी-2 फरीदकोट की पुलिस ने एक शादीशुदा महिला से रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में फरीदकोट की रहने वाली एक महिला ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। उसका पति चंडीगढ़ में पेइंग गेस्ट चलाता है और आरोपी उसके पति से मिलने आता था। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि फाजिल्का जिले के रहने वाले आरोपी कुलदीप सिंह ने उसके पति को मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के सामने नया PG खरीदने की सलाह दी।

इस दौरान आरोपी उसे PG की लोकेशन दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया और चाय में कुछ मिलाकर उसे पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने खुद को और आरोपी को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिससे वह बहुत डर गई। जब उसने आरोपी के इस व्यवहार का विरोध किया, तो आरोपी ने उसके बनाए अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसकी सहमति के बिना कई बार उसका यौन शोषण किया। जिसके बाद उसके द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों के आधार पर थाना सिटी-2 फरीदकोट में मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच, इस मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर सुखदर्शन शर्मा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

