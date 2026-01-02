निलंबित DIG भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, अदालत से आ सकता है बड़ा फैसला

निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सीबीआई की

चंडीगढ़: निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। भुल्लर ने पिछले महीने रिश्वत मामले में जमानत अर्जी दायर की थी।



भुल्लर के वकील का कहना है कि इस मामले में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। भुल्लर करीब अढ़ाई महीने से जेल में हैं और ट्रायल शुरू होने में अभी काफी समय लगने की संभावना है। अब सीबीआई को जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करना है। इससे पहले भुल्लर ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें वकील ने चालान पेश न होने का हवाला दिया था।



हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को सीबीआई ने भुल्लर को 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके साथ एक बिचौलिया कृष्णू शारदा को भी गिरफ्तार किया गया था।