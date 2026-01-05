रूपनगर पुलिस का बड़ा Action, नियमों का उल्लंघन करने और नशीले पाउडर सहित 3 गिरफ्तार

पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया है।

रूपनगर : पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार किया है। वहीं, जिले में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 106 वाहनों के चालान किए गए। रूपनगर पुलिस ने ‘युद्ध नशा विरुद्ध’ विशेष अभियान के तहत नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक आरोपी के पास से 5 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया।

एसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव और रूपनगर रेंज के डीआईजी नानक सिंह के निर्देशों पर जिला पुलिस लगातार नशा तस्करों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। जानकारी के अनुसार, थाना सदर रूपनगर की पुलिस टीम ने मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी गांव मकोड़ी को काबू किया है, जिसके कब्जे से 5 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया। थाना श्री चमकौर साहिब की पुलिस ने नशा सेवन के आदी गुरप्रीत सिंह उर्फ गग्गू को गिरफ्तार किया है। थाना श्री आनंदपुर साहिब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के निवासी कुमार गौरव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज कर लिए हैं।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई

जिले में पुलिस ने विशेष नाकाबंदी और चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने, तेज रफ्तार, मॉडिफाइड साइलेंसर, गलत पार्किंग और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे मामलों में कुल 106 चालान काटे गए। पुलिस ने आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखने की बात कही है।

