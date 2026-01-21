पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, लूटपाट करने वाले गिरोहों के 15 सदस्य हथियारों सहित काबू

डॉ. प्रज्ञा जैन, एस.एस.पी. फरीदकोट के नेतृत्व में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि थाना सदर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली, जब लूट-पाट की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में बैठे गिरोहों के 15 सदस्यों को तेजधार हथियारों...

फरीदकोट (राजन): डॉ. प्रज्ञा जैन, एस.एस.पी. फरीदकोट के नेतृत्व में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि थाना सदर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली, जब लूट-पाट की वारदातों को अंजाम देने की फिराक में बैठे गिरोहों के 15 सदस्यों को तेजधार हथियारों सहित वारदात से पहले ही काबू कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि डी.एस.पी. तरलोचन सिंह के रहनमाई में इंस्पेक्टर राजेश कुमार (थाना प्रमुख, सदर फरीदकोट) के निर्देशों पर सहायक थानेदार गुरबख्श सिंह पुलिस पार्टी सहित गश्त व संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी के लिए नेशनल हाईवे-54 पुल चहल के नीचे मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गगनदीप सिंह, जसवीर सिंह, अंगरेज सिंह, गुर्भेज सिंह और गोरा सिंह निवासी गांव पिपली, जो लूट-पाट के आदी हैं, इस समय गांव चहल के श्मशान घाट में घातक हथियारों से लैस होकर लूट की योजना बना रहे हैं। इस गिरोह का सरगना गगनदीप सिंह उर्फ गगना है। पुलिस ने मौके पर रेड कर सभी को काबू कर लिया। इनके कब्जे से 01 कृपाण, 01 लोहे का खंडा, 01 कापा, 01 किरच और 01 गंडासी बरामद की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया।

एस.एस.पी. ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे मामले में सहायक थानेदार चमकोर सिंह (इंचार्ज चौकी गोलेवाला) पुलिस पार्टी सहित गश्त व संदिग्धों की तलाश में बस स्टैंड के पास मौजूद थे। इसी दौरान सूचना मिली कि बसंत सिंह (निवासी पिपली), अमनदीप सिंह (निवासी गोलेवाला), विक्रमजीत सिंह (निवासी पिपली), गुरप्रीत सिंह (निवासी पिपली) और लखविंदर सिंह (निवासी गोलेवाला) नशा करने के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए लूट-पाट करते हैं। इनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूचना के अनुसार ये सभी गांव बेगूवाला से गांव डल्लेवाल जाने वाले रास्ते पर बीड़ के पास घातक हथियारों के साथ लूट की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने रेड कर सभी को काबू कर लिया। इनके कब्जे से 02 कृपाण, 01 गंडासा, 01 दातर और 01 नलके की हत्थी बरामद की गई। सभी के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया।

इसी क्रम में सहायक थानेदार हरदेव सिंह (इंचार्ज चौकी कलेर) पुलिस पार्टी सहित गश्त के दौरान बस अड्डा गांव कलेर में मौजूद थे, तभी सूचना मिली कि कुलवीर सिंह (निवासी धूड़कोट), दलवीर सिंह (निवासी मंडवाला), सुखप्रीत सिंह (निवासी ढुड़ी), मनदीप सिंह और अर्शदीप सिंह (निवासी मोरांवाली, जिला फरीदकोट) नशा करने व बेचने के आदी हैं और इनके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ये पेट्रोल पंप मालिकों, कर्मचारियों और राहगीरों से सूर्यास्त के बाद लूट-पाट करते हैं। सूचना के अनुसार ये गांव कलेर से गांव ढुड़ी जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक खंडहर मकान में छिपे हुए थे और नेशनल हाईवे-54 पर आने-जाने वाले लोगों से लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने रेड कर सभी आरोपियों को काबू कर लिया। इनके कब्जे से दो दाह (कापे), एक लोहे की पट्टी और दो डंडे बरामद किए गए। सभी के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया।

