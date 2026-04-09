बठिंडा में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 20 मोटरसाइकिल बरामद, 3 गिरफ्तार

शहर और आसपास के इलाकों में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने

बठिंडा(विजय वर्मा): शहर और आसपास के इलाकों में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बठिंडा पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल की गई है। पुलिस ने एक सक्रिय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कुल 20 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली बठिंडा में मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस कप्तान के दिशा-निर्देशों के तहत सी आई स्टाफ-2 की टीम द्वारा अमल में लाई गई।

तीनों आरोपियों को चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित किया काबू

थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया पुलिस को 7 अप्रैल को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जसप्रीत सिंह उर्फ छोटा, हरदर्शन सिंह उर्फ मोटा और सुखविंदर सिंह उर्फ मोटा नाम के व्यक्ति शहर बठिंडा और इसके आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी करने में शामिल हैं और उनके पास बड़ी संख्या में चोरीशुदा वाहन हो सकते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरु तेग बहादुर टैक्सी स्टैंड, संतपुरा रोड के पास नाकाबंदी की और तीनों आरोपियों को एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित काबू कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ छोटा पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गांव तिड़ोना, हरदर्शन सिंह उर्फ मोटा पुत्र गुरदेव सिंह निवासी गांव तिड़ोना और सुखविंदर सिंह उर्फ मोटा पुत्र बलकेश सिंह निवासी गांव घुंदा हाल आबाद बादशाही ठाडरी के रूप में हुई है।

गिरफ्तार आरोपियों को माननीय अदालत में किया जाएगा पेश

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे तीनों मिलकर एक गिरोह के रूप में काम करते थे और शहर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे शॉपिंग मॉल, बैंकों और अन्य पार्किंग स्थलों पर खड़े मोटरसाइकिलों को निशाना बनाते थे। आरोपियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए नजदीकी इलाकों सहित नहर पुल झीड़ बहिमट और 400 किलो ग्रेन सेंटर क्षेत्र से अन्य 19 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद किए। इस प्रकार कुल बरामदगी 20 मोटरसाइकिलों की हो गई है, जो सभी अलग-अलग कंपनियों के और बिना नंबर प्लेट के थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह की गतिविधियां काफी समय से जारी थीं और ये लोग सोच-समझकर उन स्थानों को चुनते थे जहां सुरक्षा व्यवस्था कम होती थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है और पुलिस द्वारा उनका रिमांड हासिल कर आगे पूछताछ की जाएगी, जिसके दौरान और भी अहम खुलासों की संभावना जताई जा रही है।