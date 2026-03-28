बठिंडा में सनसनी: झील किनारे खड़ी मिली Thar, बैंक कर्मचारी लापता

बठिंडा में शनिवार को एक रहस्यमयी मामला सामने आया, जहां सहकारी बैंक का 30 वर्षीय कर्मचारी अचानक लापता हो गया।

बठिंडा (विजय वर्मा): बठिंडा में शनिवार को एक रहस्यमयी मामला सामने आया, जहां सहकारी बैंक का 30 वर्षीय कर्मचारी अचानक लापता हो गया। युवक की थार गाड़ी थर्मल झील नंबर 2 और 3 के बीच सड़क पर लावारिस हालत में खड़ी मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

जानकारी के अनुसार, लापता युवक की पहचान संगत मंडी के गांव भगवानगढ़ पुखावाली निवासी बिक्रमजीत सिंह के रूप में हुई है। वह लुधियाना में सहकारी बैंक में नौकरी करता था। गाड़ी झील के पास मिलने के बाद युवक के झील में कूदने की आशंका जताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही थाना संगत पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ व सहारा जनसेवा की टीमों के साथ झील में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गोताखोरों ने कई घंटों तक झील में तलाश की, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया।

सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि बिक्रमजीत सिंह पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था और पहले भी बिना बताए घर से चला जाता था। फिलहाल उसकी शादी नहीं हुई है।

थाना संगत के एडिशनल एसएचओ एएसआई बाबू लाल ने बताया कि लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। झील के पास गाड़ी मिलने के बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस और राहत टीमें झील में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है।

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