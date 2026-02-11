Main Menu

  • दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार जीप ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर तोड़ा दम

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Feb, 2026 12:49 AM

road accident in ludhiana

लुधियाना (हितेश) : लुधियाना के सराभा नगर में सुबह दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। गुरुद्वारा साहिब के पास तेज रफ्तार व्हाइट रुबिकॉन जीप और यामाहा R15 बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में 17 वर्षीय नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। वहीं घटना के दौरान वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 

