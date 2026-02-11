दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार जीप ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर तोड़ा दम

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Feb, 2026 12:49 AM



लुधियाना के सराभा नगर में सुबह दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। गुरुद्वारा साहिब के पास तेज रफ्तार व्हाइट रुबिकॉन जीप और यामाहा R15 बाइक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में 17 वर्षीय नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका साथी गंभीर...