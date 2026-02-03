नाराज पत्नी को मनाने ससुराल गया युवक लापता, जांच में जुटी पुलिस

नाराज होकर अपने जीजा के साथ मायके गई पत्नी को मनाने ससुराल गए युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने की खबर सामने आई है।

लुधियाना (पंकज): नाराज होकर अपने जीजा के साथ मायके गई पत्नी को मनाने ससुराल गए युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने की खबर सामने आई है। इसे लेकर युवक की मां द्वारा दी गई शिकायत पर हुई जांच के बाद पुलिस ने ससुराल पक्ष के कई सदस्यों को नामजद किया है।

थाना शिमलापुरी का ये मामला बताया जा रहा है। यहां रहने वाली सुमन पत्नी रमेश ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि पिछले महीने उसकी बहू सोनिया नाराज होकर अपने जीजा मिथुन के साथ ससुराल छोड़ मायके चली गई थी। इसके चंद दिन बाद उसका बेटा साहिल अपनी पत्नी को मनाने के लिए अपने ससुराल गया था जो कई दिन बीत जाने के बाद भी आज तक वापिस घर नहीं पहुंचा। उसने शक जताया कि बेटे के लापता होने के पीछे उसका ससुराल पक्ष जिम्मेदार है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने वासुदेव (ससुर), सीता (सास) मिथुन (जीजा) सोनम (बहन) के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

