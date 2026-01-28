Ludhiana: प्राइवेट पार्ट काट कर युवक को फैंका लावारिस हालत में, 3 दिन से था लापता

3 दिन से लापता हुआ युवक का प्राइवेट पार्ट काट कर कुछ लोगों ने उसे लावारिस

लुधियाना(गौतम): 3 दिन से लापता हुआ युवक का प्राइवेट पार्ट काट कर कुछ लोगों ने उसे लावारिस हालत में फैंक दिया। राहगीरों ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। लापता होने के कारण उसके परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। जब सिविल अस्पताल से फोन गया तो उन्हें युवक के बारे में पता चला और वह अस्पताल पहुंचे। युवक की हालत देख कर उन्होंने थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस को सूचित किया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।



पुलिस ने युवक की पहचान मनप्रीत (30) के रूप में की है। पुलिस के अनुसार उसके परिवार के लोगों ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से ख्वाजा कोठी डेर में रसोईए का काम करता था। उसके परिवार ने बताया कि वह 24 जनवरी से लापता था और उसकी काफी तलाश की जा रही थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। मंगलवार को उन्हें अस्पताल से फोन आया तो वहां जाकर देखा तो मनप्रीत की हालत काफी खराब थी। उसकी हालत को देखते हुए उसे सिविल अस्प्ताल से चंडीगढ पी.जी.आई में रैफर कर दिया गया।

मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौका मुआयना किया गया है और उसके बयान भी लिए गए है। अभी मैडीकल की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा। यह भी पता चला है कि उसकी डेरे में किसी के साथ लड़ाई हुई थी। वारदात स्थल के अलावा जहां से युवक गंभीर हालत में मिला है वहां पर आस पास के इलाकों से सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज को लेकर भी खंगाला जा रहा है।