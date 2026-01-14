घने कोहरे में Alert पर रेलवे, रात में सावधानी बरतने के आदेश

उत्तरीय रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन की तरफ से बुधवार को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोहरे के मौसम में ट्रेन ऑपरेशन की सेफ्टी पक्का करने के लिए फिरोजपुर डिवीजन खास सावधानी बरत रहा है।

जैतो (रघुनंदन पाराशर): उत्तरीय रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन की तरफ से बुधवार को जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोहरे के मौसम में ट्रेन ऑपरेशन की सेफ्टी पक्का करने के लिए फिरोजपुर डिवीजन खास सावधानी बरत रहा है। स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, पॉइंटमैन, गेटमैन, ट्रैकमैन, ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ वगैरह जैसे ऑपरेशनल और सेफ्टी से जुड़े स्टाफ में सावधानी बनाए रखने के लिए ऑफिसर लेवल पर रोज़ाना रात में इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। ये इंस्पेक्शन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ट्रेन ऑपरेशन आसानी से, सुरक्षित और सिक्योर तरीके से चले। फिरोजपुर डिवीजन में सेफ्टी से जुड़े स्टाफ की सावधानी पक्का करने के लिए कोहरे के मौसम में रात में इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया जा रहा है।

दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक चलाए गए इस बड़े नाइट इंस्पेक्शन ड्राइव के तहत, डिवीजन के अलग-अलग डिपार्टमेंट के कुल 61 ऑफिसर ने रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच करीब 190 इंस्पेक्शन किए। इंस्पेक्शन के दौरान, स्टाफ को अपनी ड्यूटी के प्रति अलर्ट रहने और पंक्चुएलिटी और सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया। फिरोजपुर डिवीजन कोहरे के मौसम में सेफ और सिक्योर ट्रेन ऑपरेशन पक्का करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here