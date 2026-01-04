विदेश गए पंजाबी युवक के साथ हुआ अनहोनी! तीन बहनों का था इकलौता भाई

बरनाला जिले के गांव बडबर के एक युवक की इंडोनेशिया के शहर बाली में हार्ट अटैक से मौत हो गई।

बरनाला/धनौला (विवेक सिंधवानी, रमन) : बरनाला जिले के गांव बडबर के एक युवक की इंडोनेशिया के शहर बाली में हार्ट अटैक से मौत हो गई। समाजसेवी और ब्लॉक समिति सदस्य गुरमीत सिंह काका बडबर ने बताया कि युवक तेजपाल सिंह सेखों (34) पुत्र गुरचरण सिंह सेखों, जो तीन बहनों का इकलौता भाई था। मिडल क्लास परिवार से होने के कारण मृतक करीब 5 साल पहले काम के लिए इंडोनेशिया गया था।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here