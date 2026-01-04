Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • विदेश गए पंजाबी युवक के साथ हुआ अनहोनी! तीन बहनों का था इकलौता भाई

विदेश गए पंजाबी युवक के साथ हुआ अनहोनी! तीन बहनों का था इकलौता भाई

Edited By Urmila,Updated: 04 Jan, 2026 04:25 PM

punjabi youth dies

बरनाला जिले के गांव बडबर के एक युवक की इंडोनेशिया के शहर बाली में हार्ट अटैक से मौत हो गई।

बरनाला/धनौला (विवेक सिंधवानी, रमन) : बरनाला जिले के गांव बडबर के एक युवक की इंडोनेशिया के शहर बाली में हार्ट अटैक से मौत हो गई। समाजसेवी और ब्लॉक समिति सदस्य गुरमीत सिंह काका बडबर ने बताया कि युवक तेजपाल सिंह सेखों (34) पुत्र गुरचरण सिंह सेखों, जो तीन बहनों का इकलौता भाई था। मिडल क्लास परिवार से होने के कारण मृतक करीब 5 साल पहले काम के लिए इंडोनेशिया गया था।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!