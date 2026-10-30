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  • Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 30 Oct, 2026 12:50 PM

punjab top 5

जालंधर में एक बार फिर बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है..

1) जालंधर में बम धमाके की धमकी से हड़कंप, 2 आर्मी पब्लिक स्कूलों के साथ रेलवे ट्रैक भी निशाने पर
जालंधर में एक बार फिर बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है..

2) दिलजीत के कॉन्सर्ट से पहले विवाद, पुलिस कमिश्रनर को जारी हुआ नोटिस, पढ़ें पूरा मामला
पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के दिल्ली में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट से..

3) तेज रफ्तार Private स्कूल की बस हादसे का शिकार, 25 बच्चे थे सवार
थाना गोराया के गांव ढंडवाड़ गेट के पास एक निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार 

4) राधा स्वामी सत्संग घर नजदीक बड़ा हादसा! 2000 गज में फैले गोदाम को लगी भयानक आग
गांव गिल इलाके में शुक्रवार को एक विशाल वेयरहाउस में अचानक भीषण आग लगने ..

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5) पंजाब में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि का Alert
पंजाब में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य के कई हिस्सों में गरज..

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