पंजाब में मंगलवार को लगेगा लंबा Power Cut, 9 से 5 बजे तक करना होगा मुश्किलों का सामना

पंजाब के कुछ इलाकों में कल यानी मंगलवार को लंबा पावर कट रहने वाला है।

पंजाब डेस्क : पंजाब के कुछ इलाकों में कल यानी मंगलवार को लंबा पावर कट रहने वाला है। पंजाब बिजली विभाग जरूरी मरम्मत के कारण कई जगहों पर बिजली बंद रखेगा, जिसके बारे में शहरों में पहले से जानकारी दे दी गई है और समय भी तय कर दिया गया है। कई इलाकों में सुबह से ही पावर कट शुरू हो जाएगा और शाम तक बिजली बंद रहेगी।

टांडा उड़मुड़ (मोमी): पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन के तहत चल रहे 132 KV सब-डिवीजन टांडा के 66 KV सब-स्टेशन कल्याणपुर की जरूरी मरम्मत के कारण, इस सब-स्टेशन से अलग-अलग फीडरों की बिजली सप्लाई आज, 24 मार्च को बंद रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव अर्बन सब-डिवीजन टांडा इंदरपाल सिंह ने बताया कि जरूरी मरम्मत के कारण, 11 KV कल्याणपुर, गिद्दड़ पिंडी, मोकलां, जहूरा छंभ की बिजली सप्लाई आज, 24 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी, जिसके कारण गांवों गिद्दड़ पिंडी, जहूरा, रायपुर, कल्याणपुर की बिजली सप्लाई पर असर पड़ेगा।

औड़/चक्कदाना (छिंजी लड़ोआ): बिजली लाइन की जरूरी मरम्मत के चलते 66 केवी सब-स्टेशन और से चलने वाले और कैटेगरी-1 फीडर की सप्लाई 24 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी, जिस कारण और, गरुपर, बलूनी के घरों व दुकानों की बिजली सप्लाई बंद रहेगी। यह जानकारी पावरकॉम सब-डिविजनल ऑफिस और के एसडीओ परवेश कुमार तनेजा ने दी।

श्री हरगोबिंदपुर साहिब (बब्बू): 66 केवी सब-स्टेशन भरथ में बुधवार, 25-03-2026 को और 66 केवी सब-स्टेशन राजोया में शुक्रवार, 27-03-2026 को जरूरी मरम्मत कार्य के चलते सभी घरेलू व मोटर फीडरों की सप्लाई सुबह 09-00 बजे से शाम 05-00 बजे तक बंद रहेगी। इस संबंधी जानकारी सब-डिविजनल ऑफिसर सब-डिविजन श्री हरगोबिंदपुर साहिब सतनाम सिंह सैनी ने दी है।

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