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चंडीगढ़ : प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में आरोपियों का Encounter

Edited By Kalash,Updated: 19 Mar, 2026 06:00 PM

property dealer murder accused encounter

चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने अहम सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

पंजाब डेस्क : चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस ने अहम सफलता हासिल करते हुए दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजन उर्फ पियूष पहलवान (फिरोजपुर) और प्रीतम शाह (नवांशहर) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान दोनों को गोली लगी और घायल हालत में उन्हें काबू किया गया। दोनों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं, वहीं एक आरोपी हाल ही में अवैध तरीके से विदेश से भारत लौटा था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें घायल कर पकड़ लिया। मौके से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद किए गए हैं।

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले सेक्टर-9 में एक प्रॉपर्टी डीलर पर उस समय हमला किया गया था, जब वह जिम से निकलकर अपनी कार में घर जा रहा था। हमलावरों ने उसे घेरकर गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

जांच के दौरान सामने आई सीसीटीवी फुटेज में हमलावर घटना को अंजाम देते और बाद में बाइक पर फरार होते नजर आए थे। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है और अब मामले की आगे की जांच जारी है।

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