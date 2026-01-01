New Year पर खन्ना के लोगों को पुलिस का तोहाफा, खोया हुआ सामान किया वापस

खन्ना पुलिस ने नए साल के मौके पर लोगों को खास तोहफा दिया है।

खन्ना (विपन): खन्ना पुलिस ने नए साल के मौके पर लोगों को खास तोहफा दिया है। जानकारी के मुताबिक, खन्ना पुलिस ने लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल ढूंढकर वापस सौंप दिए है। बताया जा रहा है कि, आज नए साल के पहले दिन पुलिस ने 83 खोए हुए मोबाइल ढूंढकर उनके वारिसों को सौंप दिए।

SSP डॉ. ज्योति यादव बैंस ने वारिसों को मोबाइल सौंपते हुए कहा कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल तरीकों की मदद से पुलिस मोबाइल ढूंढकर उन तक पहुंची और मोबाइल ढूंढकर लोगों को वापस कर दिए गए हैं। वहीं, लोग भी अपने मोबाइल वापस पाकर खुश दिखाई दिए।

