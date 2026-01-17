नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, नशे का सेवन करता युवक काबू

Edited By Kalash,Updated: 17 Jan, 2026 05:03 PM
जिले में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
फरीदकोट (राजन): जिले में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत थाना सिटी कोतवाली की पुलिस पार्टी चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के संबंध में दाना मंडी फरीदकोट के नजदीक मौजूद थी। इस दौरान दाना मंडी में बने शेड के पास एक युवक संदिग्ध हालत में दिखाई दिया, जिसके हाथ में सिल्वर पन्नी थी और वह लाइटर से आग जलाकर 10 रुपये के नोट को पाइप की तरह इस्तेमाल कर नशे का सेवन कर रहा था।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही युवक को काबू कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से लाइटर, सिल्वर पन्नी तथा पाइप के रूप में इस्तेमाल किया गया जला हुआ 10 रुपये का नोट बरामद हुआ। काबू किए गए युवक की पहचान विशाल सिंह निवासी संजय नगर, फरीदकोट के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here