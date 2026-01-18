पुलिस की स्पेशल ब्रांच की कार्रवाई, भगोड़े आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम ने NDPS एक्ट के तहत नामजद भगोड़ा करार आरोपी को गिरफ्तार करके टांडा पुलिस के हवाले किया है।

ए.एस.आई. जसपाल सिंह, तरलोचन सिंह, सुरिंदर सिंह और अमरजीत सिंह की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए भगोड़े करार आरोपी की पहचान हरमनदीप सिंह पुत्र मनजीत सिंह, निवासी जलालाबाद, खंडूर साहिब, तरनतारन के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ 2021 में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन टांडा में केस दर्ज किया गया था। इस आरोपी को एडिशनल सेशन जज होशियारपुर जसविंदर शिमार द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने अब उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

