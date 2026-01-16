शहरवासियों की सेहत से खिलवाड़, नकली देसी घी, दूध, खोया व पनीर की खुलेआम बिक्री

गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब में लंबे समय से नकली देसी घी, दूध, खोया और पनीर की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है।

अमृतसर (कमल): गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब में लंबे समय से नकली देसी घी, दूध, खोया और पनीर की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। खासकर धार्मिक स्थलों के बाहर यह मिलावटी सामान खुलेआम बिक रहा है, जो लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन गया है। इस गंभीर मामले को लेकर अकाल सेवा फाऊंडेशन के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। फाऊंडेशन ने नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

समाजसेवी सर्बजीत सिंह सोनू जंडियाला ने बताया कि शहर में जितनी मात्रा में दूध, पनीर, खोया और देसी घी बिक रहा है, उतनी उत्पादन क्षमता ही नहीं है। इसके बावजूद हर जगह ये चीजें बिक रही हैं, जिससे साफ है कि यह सब नकली है। उन्होंने कहा कि लोग पूरा पैसा दे रहे हैं लेकिन बदले में उन्हें नकली और जहरीला सामान दिया जा रहा है, जिससे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बीमार हो रहे हैं।

सोनू जंडियाला ने कहा कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली ये चीजें हर घर में जाती हैं। ऐसे में मिलावट लोगों की जान से खिलवाड़ है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मांग की कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अकाल सेवा फाऊंडेशन ने प्रशासन से अपील की है कि शहर में तुरंत जांच अभियान चलाकर नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाए, ताकि आम जनता की सेहत सुरक्षित रह सके।

