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यूरोप यात्रा से पहले लोग दें ध्यान, बदल जाएगा एंट्री प्रोसेस, 29 देशों में ...

Edited By Urmila,Updated: 14 Apr, 2026 10:15 AM

people should pay attention before traveling to europe

यूरोपीय संघ की नई बायोमैट्रिक सीमा प्रणाली 10 अप्रैल को पूरी तरह से चालू हो जाएगी, जिससे गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने का तरीका बदल जाएगा।

जालंधर (धवन): यूरोपीय संघ की नई बायोमैट्रिक सीमा प्रणाली 10 अप्रैल को पूरी तरह से चालू हो जाएगी, जिससे गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने का तरीका बदल जाएगा। यूरोपीय संघ ने 10 अप्रैल, 2026 से 29 देशों में अपनी प्रवेश/निकास प्रणाली (ई.ई.एस.) को पूरी तरह से चालू कर दिया है। यह प्रणाली पासपोर्ट पर पारंपरिक मोहर लगाने की जगह डिजिटल बायोमैट्रिक जांच का उपयोग करती है।

यूरोपीय संघ के प्रवासन और गृह मामलों के महानिदेशालय ने 30 मार्च, 2026 को इस योजना के लागू होने की पुष्टि की। प्रवेश/निकास प्रणाली एक डिजिटल सीमा प्रबंधन प्रणाली है। यह शेंगेन सीमाओं पर गैर-यूरोपीय संघ के यात्रियों के प्रवेश, निकास और अस्वीकृति का रिकॉर्ड रखती है। यह सिस्टम चेहरे की तस्वीरें, यूरोपीय संघ के फिंगरप्रिंट स्कैन और पासपोर्ट डाटा एकत्र करता है। यह दशकों से इस्तेमाल होने वाली मैनुअल पासपोर्ट स्टैंप की जगह लेता है।

यूरोपीय संघ के नए यात्रा नियम अल्पावधि प्रवास के लिए आने वाले सभी गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों पर लागू होते हैं। इसमें भारतीय पासपोर्ट धारक, ब्रिटेन के नागरिक और अमरीकी नागरिक शामिल हैं। यूरोपीय संघ के नागरिक, दीर्घकालिक निवासी और दीर्घकालिक वीजाधारक इस योजना से मुक्त हैं। आयरलैंड और साइप्रस ई.ई.एस. में भाग नहीं लेते हैं। सीमा अधिकारी आपके पासपोर्ट को स्कैन करेंगे, आपके चेहरे की तस्वीर लेंगे और यूरोपीय संघ के फिंगरप्रिंट एकत्र करेंगे।

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