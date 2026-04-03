माता वैष्णो देवी यात्रियों के लिए खुशखबरी, वंदे भारत को मिला नया स्टॉपेज, कई जिलों को होगा फायदा

पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली-कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रैस को हरी झंडी दिखाई।

जालंधर (मनोज) : पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली-कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रैस को हरी झंडी दिखाई। सुशील रिंकू ने इस ट्रेन का स्टापेज जालंधर कैंट स्टेशन के लिए मांगा था, जिसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वीकृत दे दी। अब ये वंदेभारत जालंधर कैंट स्टेशन पर रुकेगी और जालंधर समेत आसपास के कई जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात कर वंदेभारत ट्रेन नंबर 22439 (नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा) का ठहराव जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के लिए मांगा थी जिस पर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंजूरी प्रदान कर दी। आपको बता दे कि लंबे समय से जालंधर, होशियारपुर, नकोदर, कपूरथला सहित आस-पास के जिलों के श्रद्धालु यह मांग कर रहे थे कि श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन हेतु उन्हें दिल्ली-कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रैस का सीधा लाभ मिल सके। वहीं यह मांग उनकी पूरी हो गई है।

रेलवे द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार गाड़ी संख्या 22439 (नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा) अब जालंधर कैंट स्टेशन पर सुबह 10.04 बजे पहुंचेगी और 10.06 बजे रवाना होगी। वहीं, गाड़ी संख्या 22440 (कटरा से नई दिल्ली) शाम 6.51 बजे जालंधर कैंट पहुंचेगी और 6.53 बजे रवाना होगी। हालांकि जालंधर कैंट पर ठहराव देने के कारण ट्रेन के समय में कुछ बदलाव किया गया है।

गाड़ी संख्या 22439 अब जम्मू डिवीजन के भोगपुर स्टेशन पर 5 मिनट देरी से पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 22440 अंबाला डिवीजन के साहनेवाल स्टेशन पर 5 मिनट की देरी से पहुंचेगी। इस बदलाव के चलते अब जम्मू और अंबाला डिवीजनों को इन ट्रेनों की समय-सारिणी में मामूली बदलाव करना पड़ेगा।

इस फैसले से ना केवल जालंधर बल्कि आस-पास के इलाकों के श्रद्धालुओं और यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। अब वे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कम समय में और अधिक आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। इस मौके पर जालंधर कैंट के स्टेशन सुपरिंटैंडेंट जेबी पटेल, सीएमआई नितेश कुमार, डिप्टी सुपरिंटैंडेंट सचिन रत्ती, सीएचआई डीपी मीणा, एसएसई प्रवीण कुमार, सन्नी बत्रा, तरुण बठला और पारूल अरोड़ा मौजद थे।

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