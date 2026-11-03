भटकते हुए दूसरे के घर में घुसा 60 वर्षीय बुजुर्ग, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौ/त, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

ग्यासपुरा स्थित न्यू राम नगर इलाके में रविवार देर रात एक मकान में भटककर दाखिल हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत हो जाने से सनसनी फैल गई।

लुधियाना (राज): ग्यासपुरा स्थित न्यू राम नगर इलाके में रविवार देर रात एक मकान में भटककर दाखिल हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत हो जाने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि मकान में अनजान व्यक्ति को देख लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर उनकी जान ले ली। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों ने मारपीट के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

मानसिक रूप से थे अस्वस्थ, भटकते हुए आधी रात पहुंचे दूसरे के मकान में

मृतक की पहचान 60 वर्षीय टिकला के रूप में हुई है, जो मूल रूप से झारखंड के रांची जिले स्थित नवागढ़ गांव के रहने वाले थे। टिकला पिछले करीब तीन महीने से ग्यासपुरा के महादेव नगर इलाके में एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी रेशमी देवी और चार बच्चे गांव में ही रहते हैं। मृतक के बेटे सुनील ने बताया कि उनके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। रविवार देर रात करीब 12 बजे वे भटकते हुए न्यू राम नगर स्थित एक रिहायशी मकान के भीतर दाखिल हो गए। आधी रात के समय घर के अंदर किसी अजनबी को देखकर मकान मालिक और परिजनों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए।

परिजनों का आरोप—भीड़ ने लाठी-डंडों से पीटा; स्थानीय लोगों का इनकार

मृतक के बेटे सुनील और परिजनों का सीधा आरोप है कि घर में घुसे बुजुर्ग को देखते ही भीड़ ने चोर-चोर का शोर मचाया और बिना सच्चाई जाने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। परिजनों का कहना है कि गंभीर चोटें आने और बेरहमी से हुई पिटाई के कारण बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिवार ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर हत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी तरफ, इलाके के स्थानीय लोगों का कहना है कि आधी रात को अचानक एक अनजान व्यक्ति के घर में घुसने से जरूर हड़कंप मचा था और लोगों ने उन्हें बाहर निकाला था, लेकिन किसी ने भी बुजुर्ग के साथ कोई मारपीट या हिंसा नहीं की।

पुलिस ने मकान मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही ग्यासपुरा पुलिस चौकी की टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लुधियाना के सिविल अस्पताल भेज दिया और संबंधित मकान मालिक को पूछताछ के लिए चौकी तलब किया है। ग्यासपुरा पुलिस चौकी के प्रभारी गुरचरणजीत सिंह ने बताया कि सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। चौकी इंचार्ज ने स्पष्ट किया कि पुलिस सभी पहलुओं घर में घुसने के घटनाक्रम, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा, जिसके आधार पर बनती कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here



