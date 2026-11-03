लुधियाना में 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौ+त, नशे की ओवरडोज से जान जाने की आशंका

महानगर के टिब्बा रोड स्थित गोपाल नगर की गली नंबर-7 में सोमवार शाम एक 30 वर्षीय

लुधियाना (राज): महानगर के टिब्बा रोड स्थित गोपाल नगर की गली नंबर-7 में सोमवार शाम एक 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का दुखद मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की जान नशे के अत्यधिक सेवन के चलते गई है। सोमवार देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे बेसुध हालत में सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर स्थानीय थाना टिब्बा पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।



मृतक की पहचान गोपाल नगर (गली नंबर-7) निवासी 30 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई मोहित ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रोहित पिछले कुछ समय से गलत संगत में पड़ गया था और नशे का आदी हो चुका था। सोमवार शाम करीब सात बजे वह घर पर ही मौजूद था कि अचानक उसकी शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगी। परिजन अभी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वह अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह बेहोश हो गया। रोहित की बिगड़ती हालत को देखकर घबराए परिजन उसे आनन-फानन में निजी वाहन से सिविल अस्पताल लेकर भागे।हालांकि, अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने नब्ज टटोलने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, संभवतः रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। अस्पताल प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।



अस्पताल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने तुरंत घटना से संबंधित थाना टिब्बा पुलिस को सूचित किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के प्राथमिक बयानों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मौत के असल कारणों की पुष्टि विसरा जांच और विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। यदि मामले में नशे की ओवरडोज की पुष्टि होती है, तो यह भी पता लगाया जाएगा कि मृतक को नशीला पदार्थ किसने सप्लाई किया था। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है।