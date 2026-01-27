पाकिस्तानी तस्करों से संपर्क करने वाला गिरफ्तार, बरामद हुआ ये सामान

थाना सदर फाजिल्का पुलिस ने एक व्यक्ति को पाकिस्तानी तस्करों से फोन पर बात करके हेरोइन मंगवाने और काबू करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

फाजिल्का (नागपाल): थाना सदर फाजिल्का पुलिस ने एक व्यक्ति को पाकिस्तानी तस्करों से फोन पर बात करके हेरोइन मंगवाने और काबू करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि राज सिंह निवासी गांव महातम नगर पाकिस्तानी तस्करों से फोन पर बात करता है।

वह कांवावाली पुल बांध पर बैठा पाकिस्तानी तस्करों से फोन पर बात करके हेरोइन मंगवा रहा है। पुलिस ने उसे दो मोबाइल फोन सहित काबू करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

