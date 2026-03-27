बिक्रम सिंह मजीठिया का आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला

सुखबीर सिंह बादल की लीडरशिप वाली शिरोमणि अकाली दल ने श्री हरगोबिंदपुर में 'पंजाब बचाओ रैली' की।

गुरदासपुर/हरिगोबिंदपुर : सुखबीर सिंह बादल की लीडरशिप वाली शिरोमणि अकाली दल ने श्री हरगोबिंदपुर में 'पंजाब बचाओ रैली' की। इस दौरान पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अकाली सरकार के कामों का ज़िक्र करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस पर भी तंज कसे।

अपने भाषण के दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब का जितना नुकसान किया है, शायद किसी और ने नहीं किया होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सच में 'बदलाव' की सरकार है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में बड़ा 'बदलाव' किया है। बिक्रम मजीठिया ने कहा कि पंजाब में चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए भी बोलियां लग रही हैं। कोर्ट से फरार चल रहे जतिंदर सिंह को चेयरमैन बना दिया गया है।





उन्होंने एक ब्लॉक समिति का चेयरमैन बनाया है, जिसका नाम जतिंदर है। 1947 से अब तक बनी सभी सरकारों में से ब्लॉक समिति श्री हरगोबिंदपुर से आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा चेयरमैन नियुक्त किया गया जो भगोड़ा है। उन्होंने कहा कि अब यह नहीं चलेगा कि पंजाब को ये लोग लूटी जाए।



उन्होंने कहा कि अगर पंजाब को बचाना है तो पंथक पार्टी को मजबूत करना होगा। पंथक पार्टी मजबूत होगी तभी पंजाब को बचाया जा सकता है। अगर कोई पंजाब की बात कर सकता है तो सिर्फ अकाली दल ही कर सकता है। पंजाबी किसी से डरते नहीं हैं और किसी के आगे झुकते नहीं हैं। भगवंत मान को जुगनू कहते हुए बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया अगर किसी के आगे झुकेंगे तो सिर्फ गुरु के आगे झुकेंगे, वह भगवंत मान जैसे जुगनू के आगे नहीं झुकते। इस मौके पर बिक्रम सिंह मजीठिया ने पुनर सुरजीत के हलका इंचार्ज मान को भी पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने मान को सिरोपा पहनाकर पार्टी में शामिल किया।

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