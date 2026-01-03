लुधियाना में नाबालिग को अगवा कर पीटा, परिवार ने मांगी रंगदारी, मामला कर देगा हैरान

लुधियाना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

लुधियाना: लुधियाना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां फौजी कॉलोनी इलाके में पतंग खरीदने निकले एक किशोर को कुछ युवकों ने अगवा कर लिया। बदमाशों को शक था कि किशोर नशा तस्करी से जुड़ा है।

बता दें कि रास्ते में तीन बाइकों पर सवार युवकों ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया। आरोपियों ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर आत्म नगर पार्क के पास धूरी लाइन्स स्थित एक कमरे में ले गए। वहां किशोर को निर्वस्त्र कर बेल्ट और गैस सिलेंडर के पाइप से बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों ने उसके परिजनों को वीडियो कॉल कर मारपीट दिखाई और 20 हजार रुपये की रंगदारी की मांग की। इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई।

पीड़ित के पिता कृष्णा कुमार ने बताया कि बदमाश किसी अन्य युवक को उठाना चाहते थे, जिसका नाम नीलू बताया गया है, जो कथित तौर पर नशे के कारोबार से जुड़ा है। गलती से उनके बेटे को ही पकड़ लिया गया। घटना के बाद आरोपी किशोर को गंभीर हालत में आरके रोड फाटक के पास फेंककर फरार हो गए। परिजनों की शिकायत पर थाना मोती नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस केस में कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

