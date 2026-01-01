Main Menu

Ludhiana : दुकान मालिक ने किराएदार पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 01 Jan, 2026 11:46 PM

ludhiana shop owner attacked the tenant

लुधियाना के बीआरएस नगर मार्केट में बिजली के बिल और एडवांस रकम को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दुकान मालिक ने चार–पांच युवकों के साथ मिलकर अपने ही किराएदार पर हमला कर दिया। भरे बाजार में हुई इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में...

लुधियाना : लुधियाना के बीआरएस नगर मार्केट में बिजली के बिल और एडवांस रकम को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दुकान मालिक ने चार–पांच युवकों के साथ मिलकर अपने ही किराएदार पर हमला कर दिया। भरे बाजार में हुई इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया है।

पीड़ित किराएदार राज कुमार ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9:15 बजे उसका मकान मालिक गुरप्रीत उसे बिजली के बिल को लेकर बातचीत के लिए बुलाकर लाया। राज कुमार के अनुसार, वह बिजली बिल की राशि पहले ही दे चुका था, लेकिन सरकारी छुट्टी होने के कारण बिल जमा नहीं हो पाया था और रसीद अभी नहीं मिली थी।

एग्रीमेंट के बावजूद एडवांस से किया इनकार

राज कुमार का कहना है कि दुकान मालिक के साथ उसका लिखित एग्रीमेंट है और दुकान लेते समय उसने 40 हजार रुपये एडवांस दिए थे। बातचीत के दौरान दुकान मालिक इस बात से मुकर गया और कहा कि उसे कोई एडवांस नहीं दिया गया। जबकि एग्रीमेंट से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं। इसी बात को लेकर पहले गाली-गलौच हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई।

शटर गिराया, काउंटर तोड़ा, तेजधार हथियारों से हमला

आरोप है कि दुकान मालिक ने दुकान का शटर जबरन नीचे गिरा दिया, काउंटर तोड़ दिया और शीशे तोड़ दिए। इसके बाद मालिक और उसके साथ आए युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला किया, जिसमें किराएदार को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित ने बताया कि वह दुकान में पासपोर्ट से संबंधित काम करता है और इस हमले में उसके कार्यालय को भी नुकसान पहुंचा।

सीसीटीवी में पूरी वारदात
सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पहले शटर गिराया गया, फिर किराएदार ने रोकने की कोशिश की और उसके बाद दुकान मालिक व उसके साथियों ने मारपीट की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

मार्केट प्रधान का बयान
बीआरएस नगर मार्केट के प्रधान नवीन प्रभाकर ने बताया कि “जब मारपीट हुई, उस समय मैं मौके पर मौजूद नहीं था। हालांकि बिजली बिल के लिए पैसे मेरे सामने ही दिए गए थे।”

पुलिस जांच में जुटी
मामले को लेकर एएसआई शमशेर सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, एग्रीमेंट दस्तावेज और दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

