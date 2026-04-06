लुधियाना में DC ऑफिस के बाहर किसानों का बड़ा प्रदर्शन, दी चेतावनी

जिला मुख्यालय स्थित DC कार्यालय के बाहर आज किसानों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला।

लुधियाना (गणेश/सचिन): जिला मुख्यालय स्थित DC कार्यालय के बाहर आज किसानों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। अलग-अलग किसान जत्थेबंदियां एक मंच पर आईं और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।

इन मुद्दों पर गरजे किसान

किसानों ने बिजली संशोधन बिल को रद्द करने, मुक्त व्यापार समझौतों को खत्म करने, चार लेबर कोड वापस लेने और मनरेगा कानून को बहाल करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि ये फैसले खेती और मजदूर वर्ग के हितों के खिलाफ हैं।

नेताओं ने दी संघर्ष तेज करने की चेतावनी

भारतीय किसान यूनियन एकता (डकोडा) के जिला मीत प्रधान एम.एस. भाटिया ने कहा कि यदि सरकार ने मांगों को नजरअंदाज किया तो आंदोलन और तेज किया जाएग। कीर्ति किसान यूनियन के नेता साधु सिंह और बलदेव सिंह लाटला ने भी किसानों को संबोधित करते हुए एकजुटता बनाए रखने की अपील की।

प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के अंत में किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर बड़ा संघर्ष छेड़ा जाएगा।

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