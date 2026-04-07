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Punjab : ढोलक बजाने वाले की 40 साल बाद रातों-रात बदली किस्मत, बना करोड़पति

Edited By Urmila,Updated: 07 Apr, 2026 12:30 PM

lotterywinner

नवांशहर (SBS नगर) के रहने वाले गुरचरण सिंह की जिंदगी में अचानक बड़ा बदलाव आया है। मंथली ड्रॉ में डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी लगने के बाद वह रातोंरात करोड़पति बन गए।

नवांशहर : नवांशहर (SBS नगर) के रहने वाले गुरचरण सिंह की जिंदगी में अचानक बड़ा बदलाव आया है। मंथली ड्रॉ में डेढ़ करोड़ रुपये की लॉटरी लगने के बाद वह रातोंरात करोड़पति बन गए। खास बात यह है कि यह टिकट उन्होंने अपने बेटे मान सिंह के नाम से खरीदा था।

Lottery Ticket

लॉटरी का ड्रॉ 4 अप्रैल 2026 को निकाला गया था। जीत की पुष्टि होने के बाद मंगलवार को गुरचरण सिंह अपने परिवार के साथ लुधियाना पहुंचे, जहां अधिकृत विक्रेता के पास जीत का दावा पेश किया गया और सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद वह इनाम की औपचारिक प्रक्रिया के लिए चंडीगढ़ स्थित लॉटरी कार्यालय रवाना हुए।

गुरचरण सिंह पेशे से पेंटिंग कलाकार हैं और धार्मिक कार्यक्रमों से भी उनका पुराना नाता रहा है। वह वर्षों से देवी जागरणों में ढोलक बजाते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह करीब चार दशकों से लगातार लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे थे, लेकिन कभी इतनी बड़ी जीत नहीं मिली।

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गुरचरण सिंह ने कहा, “मैं हमेशा भरोसा रखता था कि एक दिन मेहनत और किस्मत साथ जरूर देगी। बेटे के नाम पर लगी यह लॉटरी मेरे लंबे इंतजार की सबसे बड़ी खुशी है।” उनकी इस जीत से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में खुशी और उत्सुकता का माहौल बना हुआ है।

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