Punjab: नकली डोप टेस्ट सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 01 Apr, 2026 03:19 PM
पुलिस ने समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ अपनी मुहिम में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली डोप टेस्ट और सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
दोराहा (विनायक): खन्ना पुलिस ने समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ अपनी मुहिम में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली डोप टेस्ट और सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, सिविल हॉस्पिटल खन्ना के SMO ने 27 मार्च, 2026 को सूचना दी थी कि कुछ लोग मिलकर नकली डोप टेस्ट और सर्टिफिकेट बनाने का गैर-कानूनी धंधा कर रहे हैं, जिसके आधार पर थाना सिटी-2 खन्ना में केस दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 मार्च को लुधियाना निवासी रमेश कुमार उर्फ टोनी और 30 मार्च को खन्ना निवासी मोहित कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नकली डॉक्यूमेंट और स्टैम्प बरामद हुए हैं, जिसमें 8 OPD स्लिप, 27 आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सिविल हॉस्पिटल के SMO, मेडिकल ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट के नकली स्टैम्प शामिल हैं। इसके अलावा स्टैम्प पैड और स्टैम्प बनाने में इस्तेमाल होने वाला दूसरा सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से अच्छी तरह पूछताछ की जा रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है।
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