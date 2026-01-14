दूसरों के घर चमकाने वाले की चमकी किस्मत, रातों-रात बना विजेता

कहा जाता है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ फाजिल्का के एक साधारण मजदूर के साथ हुआ है।

फाजिल्का (नागपाल) : कहा जाता है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ फाजिल्का के एक साधारण मजदूर के साथ हुआ है। दूसरों के घरों और आलीशान कोठियों में पेंट और सफेदी का काम करके अपने परिवार का पेट पालने वाले इस व्यक्ति की किस्मत रातों-रात ऐसी बदली कि उसने 55000 रुपये का इनाम जीत लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पेंट का काम करने वाले इस मजदूर ने पंजाब स्टेट लोहड़ी बंपर लॉटरी की टिकट खरीदी थी। इस संबंध में जानकारी देते हुए लॉटरी संचालक रूप चंद और बॉबी बवेजा ने बताया कि उक्त मजदूर ने लॉटरी की यह टिकट उनकी दुकान से खरीदी थी, जिस पर उसका 55000 रुपये का दूसरा इनाम निकला है।

