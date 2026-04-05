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हिमाचल मित्र मण्डल नई दिल्ली के 20वें वार्षिक समारोह में कृष्ण कुमार सकलानी का भव्य स्वागत, जीता सभी का दिल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Apr, 2026 06:14 PM

krishna kumar saklani s name resounds on the delhi stage

हिमाचल मित्र मण्डल नई दिल्ली के 20वें वार्षिक समारोह में जोगिन्दरनगर विकास मंच के संस्थापक कृष्ण कुमार सकलानी का आयोजकों ने भव्य स्वागत किया।

नई दिल्ली : हिमाचल मित्र मण्डल नई दिल्ली के 20वें वार्षिक समारोह में जोगिन्दरनगर विकास मंच के संस्थापक कृष्ण कुमार सकलानी का आयोजकों ने भव्य स्वागत किया। 

कृष्ण कुमार सकलानी एक सफल उद्यमी हैं तथा उन्होंने मण्डी जिला में अनेक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को मुफ्त नेत्र चिकित्सा कैंप, गरीब लोगों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता, कोविड महामारी के दौरान मुफ्त राशन तथा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दिल खोल कर मदद की है। वह दिल्ली में कार्यरत हिमाचली संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।

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