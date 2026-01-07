मानहानि केस में बड़ा ट्विस्ट: Kangana Ranaut को कोर्ट की कड़ी चेतावनी

बठिंडा की अदालत में चल रहे मानहानि मामले में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। माननीय अदालत ने कंगना रनौत द्वारा दी गई हाजिरी माफी की अर्जी को खारिज करते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कंगना रनौत 15...

बठिंडा (विजय वर्मा): बठिंडा की अदालत में चल रहे मानहानि मामले में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। माननीय अदालत ने कंगना रनौत द्वारा दी गई हाजिरी माफी की अर्जी को खारिज करते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कंगना रनौत 15 जनवरी को बठिंडा की अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि पर वह उपस्थित नहीं होतीं, तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले कंगना रनौत द्वारा चार बार हाजिरी माफी के लिए आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं। हर बार मामले की शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के वकील रघबीर सिंह वहिणीवाल ने अदालत में इन अर्जियों का कड़ा विरोध किया।

वकील ने दलील दी कि कंगना रनौत जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बच रही हैं और बिना वाजिब कारण के पेशी से गैरहाजिर रहना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। अदालत में कंगना रनौत की ओर से यह तर्क दिया गया कि वे आधिकारिक काम के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकतीं, लेकिन अदालत ने नोट किया कि इस संबंध में कोई भी जरूरी दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया गया।

इस पर अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना वजह अदालत का कीमती समय बर्बाद न किया जाए। अदालत के इस सख्त फैसले के बाद अब कंगना रनौत के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यदि 15 जनवरी को कंगना रनौत अदालत में पेश नहीं होतीं, तो मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और भी कड़ी हो सकती है।