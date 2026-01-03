Jalandhar : Zomato Delivery Boy से लूट का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार

क्राइम की वारदातों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाना सदर की पुलिस ने जौमैटो डिलीवरी ब्वॉय से बाइक छीनने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी सरवणजीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से बाइक और एक...

जालंधर: क्राइम की वारदातों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाना सदर की पुलिस ने जौमैटो डिलीवरी ब्वॉय से बाइक छीनने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसीपी सरवणजीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से बाइक और एक एक्टिवा बरामद की गई है। एसीपी ने कहा कि 24 दिसंबर को आरोपियों ने जौमैटो डिलीवरी ब्वॉय से 4 आरोपी बाइक छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया गया है और आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। वहीं घटना के दौरान इस्तेमाल की गई एक्टिवा भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों की पहचान कुलवंत कुमार उर्फ करन पुत्र मक्खन लाल निवासी गांव ताजपुर, कर्मजीत उर्फ शुगली पुत्र संतोख लाल निवासी भगवानपुर और आर्यन सिंह पुत्र हरविंदर सिंह निवासी भगवानपुर है। जबकि इशन निवासी ताजपुर कालोनी के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है

एसीपी ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दी थी कि उसका एक्टिवा सवार 4 नौजवान बाइक छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि देर रात मोटरसाइकिल पर फूड की डिलीवरी देने जा रहा था। जब वह नैरोलिक मैदान पेट के पास पहुंचा तो 4 अज्ञात व्यक्तियों उसका मोटरसाइकिल, नंबर PB08-FL-2994, ब्रांड हीरो स्प्लेंडर, रंग काला छीनकर फरार हो गए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।