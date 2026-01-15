ड्रग और हथियारों की तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़, ISI से भी जुड़े तार

बरनाला पुलिस और CIA स्टाफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान से ड्रग और हथियारों की तस्करी करने वाले एक इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया है।

बरनाला : बरनाला पुलिस और CIA स्टाफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान से ड्रग और हथियारों की तस्करी करने वाले एक इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पटियाला रेंज के DIG कुलदीप सिंह चहल और SSP बरनाला मोहम्मद सरफराज आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2 किलो 7 ग्राम हेरोइन और एक ऑस्ट्रियन मेड विदेशी ग्लॉक 9mm पिस्टल बरामद की है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गगनदीप सिंह उर्फ ​​गगन (निवासी हमीदी, बरनाला), राजकरण सिंह उर्फ ​​घोघा (निवासी चक वजीदका, फाजिल्का) और सर्ज सिंह (निवासी हबीबवाला, फिरोजपुर) के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि यह गैंग 'हाजी' के सीधे संपर्क में था, जो एक एजेंट है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का करीबी माना जाता है।

फरीदकोट जेल में रची गई थी साजिश

पूछताछ के दौरान, हैरानी की बात यह पता चली कि जब आरोपी गगनदीप सिंह फरीदकोट जेल में बंद था, तो उसकी मुलाकात जज सिंह उर्फ ​​जज नाम के एक आदमी से हुई थी। जज सिंह, जो पहले से ही पाकिस्तानी एजेंट हाजी के संपर्क में था, उसने ही गगनदीप को हाजी और उसके दोस्तों सर्ज और राजकरण से मिलवाया था। ये आरोपी मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों से जुड़कर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे थे।

पाकिस्तान भेजी गईं BSF चेकपॉइंट की तस्वीरें

यह गैंग न सिर्फ ड्रग्स की तस्करी और हथियार सप्लाई करता था, बल्कि भारत विरोधी गतिविधियों और जासूसी में भी शामिल था। आरोपी सर्ज सिंह ने पैसों के लालच में पाकिस्तानी एजेंट को BSF चेकपॉइंट की तस्वीरें भी भेजी थीं। इसके अलावा, राजकरण सिंह पाकिस्तानी एजेंट द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट का मैनेजमेंट देखता था। इस काले धंधे से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल देश में आतंकवाद फैलाने वालों को फंड देने और जासूसी में लगे लोगों को फाइनेंशियल मदद देने के लिए किया जाता था। DIG कुलदीप सिंह चहल ने कहा कि आरोपियों से अच्छी तरह पूछताछ की जाएगी ताकि इस इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े दूसरे सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने साफ किया कि ड्रग ट्रैफिकिंग और देश की सुरक्षा से छेड़छाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

