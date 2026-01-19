Main Menu

Hoshiarpur में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 19 Jan, 2026 02:42 PM

hoshiarpur police action

जिले में चोरी का वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

होशियारपुर: होशियारपुर जिले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस द्वारा वाहन चोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई आईपीएस वरिष्ठ पुलिस कप्तान संदीप कुमार के निर्देशों पर की जा रही है।

इस अभियान के तहत पुलिस टीम हाजीपुर के टी-प्वाइंट पर शिफ्टिंग नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली कि मासूम अली उर्फ अम्मू, निवासी संधवाल, थाना हाजीपुर, विभिन्न इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें बेचता है और वह आज संधवाल की ओर से पावर कॉलोनी हाजीपुर की तरफ आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सलैंडर पावर हाउस मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के साथ आरोपी मासूम अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस के तहत थाना हाजीपुर, जिला होशियारपुर में मामला दर्ज कर लिया है।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने भाई शरीफ के साथ मिलकर अलग-अलग इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करता था और उन्हें हाजीपुर क्षेत्र में बेच देता था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करीब 10 बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को रिमांड पर लेकर और भी खुलासे होने की संभावना है। आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के भाई शरीफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

