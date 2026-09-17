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Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के दाम हुए कम, खरीदने से पहले जरूर करें चेक

Edited By Vatika,Updated: 17 Sep, 2026 01:45 PM

gold silver price

सोना-चांदी के दामों में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी के दामों में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव 155,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि बुधवार को यह 156,000 रुपए था। यानी 24 कैरेट सोने की कीमत में 800 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव आज 144,340 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो बुधवार को 145,080 रुपए था। इसमें 740 रुपए की कमी आई है। दूसरी ओर, चांदी के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को चांदी का भाव 236,000 रुपए प्रति किलो रहा, जबकि बुधवार को यह 239,300 रुपए प्रति किलो था। यानी चांदी की कीमत में 3,300 रुपए की गिरावट आई है। इस तरह गुरुवार को सोने के साथ-साथ चांदी के दाम में भी कमी देखने को मिली है।

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