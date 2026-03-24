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किसानों ने एक बार फिर किया रेलवे ट्रैक जाम, जमकर की नारेबाजी

Edited By Kalash,Updated: 24 Mar, 2026 05:13 PM

farmer block railway track

राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

जैंतीपुर (बलजीत): अमृतसर-गुरदासपुर जिले के किसानों द्वारा हजारों की संख्या में एकत्रित होकर अमृतसर पठानकोट रेल मार्ग पर बैठ कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर बात करते हुए राज्य नेता सविंदर सिंह चताला, जिला गुरदासपुर के प्रधान हरविंदर सिंह, जोन बाबा बुड्ढा साहिब से टेक सिंह झंडे रामदास जोन गुरु का बाग जोन, जोन टाली साहिब और अन्य से बड़ी संख्या में किसान पहुंचना शुरू हो गए। किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर घरना जारी रखा। इस संबंध में बोतले हुए नेताओं ने कहा कि बड़ी संख्या में पुलिस द्वारा किसानों को उठा लिया गया है और सरकार किसानों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही।  

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