सेंट्रल जेल फरीदकोट में सरप्राइज चेकिंग, मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी

सेंट्रल जेल फरीदकोट में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है।

फरीदकोट (राजन): सेंट्रल जेल फरीदकोट में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। इस बारे में जेल प्रशासन फरीदकोट के सहायक सुपरिंटेंडेंट करमजीत सिंह भुल्लर ने सिटी थाना पुलिस को लिखकर कार्रवाई के लिए भेजा है। जेल प्रशासन के मुताबिक जब जेल गार्ड्स ने जेल के अलग-अलग बैरक और ब्लॉक की सरप्राइज चेकिंग की, तो इस दौरान चार हवालातियों और एक कैदी से 5 मोबाइल फोन बरामद हुए।

जानकारी के अनुसार इस संबंध में सहायक थानेदार गुरपाल सिंह की तरफ से पुलिस स्टेशन सिटी थाना फरीदकोट में हवालाती मनप्रीत सिंह निवासी मोगा जिला, हवालाती बबलू निवासी फरीदकोट जिला, हवालाती गुरदित सिंह निवासी मोगा जिला, हवालाती प्रभजीत सिंह निवासी तरनतारन जिला और कैदी हरप्रीत सिंह निवासी श्री मुक्तसर साहिब जिला के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here