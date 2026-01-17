केंद्रीय जेल में 15 लावारिस बंडल और हवालाती से मोबाइल फोन बरामद,  जांच में जुटी पुलिस

केंद्रीय जेल से प्रतिबंधित सामान बरामद होने का मामला सामने आया है।

फरीदकोट (राजन): केंद्रीय जेल से प्रतिबंधित सामान बरामद होने का मामला सामने आया है। जेल कर्मचारियों द्वारा परिसर के अंदर से 15 लावारिस तौर पर फेंके गए बंडल बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जेल प्रशासन फरीदकोट ने थाना सिटी कोतवाली फरीदकोट को पत्र लिखकर पूरी जानकारी दी है। जेल प्रशासन के अनुसार, जेल परिसर की अलग-अलग जगहों से ये फेंके गए बंडल मिले।

जब इन्हें खोलकर जांच की गई तो इनमें बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित और संदिग्ध सामान बरामद हुआ। इनमें 36 पुड़िया जर्दा (तंबाकू), 24 बंडल बीड़ियां, 18 सिगरेट की डिब्बियां, 3 अडैप्टर, 2 छोटे चार्जर, 5 हेडफोन, एक मोबाइल बैटरी, 3 टच स्क्रीन मोबाइल फोन और करीब 151 ग्राम चिट्टे जैसा प्रतीत होने वाला नशीला पदार्थ शामिल है। सारा सामान लावारिस हालत में मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह प्रतिबंधित सामग्री जेल के भीतर कैसे और किसके जरिए पहुंचाई गई।

हवालाती से मोबाइल बरामद

इसी के साथ ही केंद्रीय जेल में हवालाती से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। वहीं केंद्रीय जेल फरीदकोट के सहायक सुपरिंटेंडेंट ने थाना सिटी कोतवाली पुलिस को पत्र लिखकर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरपाल सिंह सहायक सुपरिंटेंडेंट सहित जेल कर्मचारियों द्वारा जेल के ब्लॉक नंबर 3 की बैरक नंबर 03 और 04 की अचानक तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान उक्त बैरकों में बंद हवालाती पवनदीप सिंह निवासी जिला फरीदकोट, हवालाती पीटर मसीह निवासी जिला गुरदासपुर, हवालाती प्रीत सिंह निवासी संत नगर अबोहर जिला फाजिल्का, हवालाती कंवल सिंह निवासी जिला फाजिल्का, हवालाती लियारा मसीह निवासी गुरदासपुर तथा हवालाती शिवा निवासी जिला फाजिल्का के कब्जे से 4 टच स्क्रीन मोबाइल फोन और 4 कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस संबंध में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने उक्त हवालातियों और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

