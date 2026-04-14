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Main Market में रहस्यमयी हालातों में धमाका! इलाके में मची अफरा-तफरी

Edited By Urmila,Updated: 14 Apr, 2026 06:01 PM

explosion in main market under mysterious circumstances

कुछ देर पहले फरीदकोट के मेन मार्केट में एक सुनार की दुकान के ऊपर गहने बनाने का काम करने वाले कारगीर के कमरे में जोरदार धमाका हुआ।

फरीदकोट (जगत्तार दोसांझ): कुछ देर पहले फरीदकोट के मेन मार्केट में एक सुनार की दुकान के ऊपर गहने बनाने का काम करने वाले कारगीर के कमरे में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज़ से आस-पास का इलाका पूरी तरह से हिल गया। इस धमाके की वजह से दुकान के अंदर काम कर रहा एक कारीगर बुरी तरह झुलस गया और उसे तुरंत गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया।

Main Market blast

मिली शुरुआती जानकारी में पता चला कि धमाका गैस सिलेंडर की वजह से हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई रहस्य भी लगता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हालात का जायज़ा लिया गया तो सिलेंडर का रेगुलेटर जरूर खुला था, लेकिन सिलेंडर में गैस अभी भी थी और सिलेंडर फटा नहीं, न ही कमरे में किसी तरह की आग लगी। हालांकि, धमाके की वजह से कमरे के अंदर का सामान बुरी तरह बिखर गया, शटर भी बुरी तरह टूट गए और आस-पास की दुकानों की खिड़कियां भी टूट गईं, लेकिन कहीं न कहीं इस जगह के हालात संदिग्ध लग रहे थे।

Faridkot Main Market blast

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फिलहाल, पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इसकी जांच कर रही है। पहली नज़र में दुकानदारों का कहना है कि हो सकता है कि जिस गैस सिलेंडर पर लड़का काम कर रहा था, वह लीक हो गया हो, जिसकी वजह से धमाका हुआ और ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं, धमाके की CCTV फुटेज साफ दिख रही थी, लेकिन धमाका कैसे हुआ, इस बारे में कोई सबूत सामने नहीं आया है।

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