पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! नए साल से शुरू हो रहा है यह सिस्टम

पटियाला : पंजाब के बिजली उपभोक्ता के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाब में पहली बार जनवरी 2026 से पूरी तरह पेपरलेस बिजली कनेक्शन सिस्टम लागू होगा। इससे उपभोक्ता को ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और घर बैठे ही सारे प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। अब नया बिजली कनेक्शन लगाने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन किया जा रहा है। पावरकॉम का IT विंग इस पर तेजी से काम कर रहा है ताकि उपभोक्ता को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा जा सके। डिपार्टमेंट का दावा है कि इससे न सिर्फ काम में तेजी आएगी बल्कि लोगों का समय और पैसा भी बचेगा। फिलहाल, पावरकॉम SAP सिस्टम पर 2015 से काम चल रहा है, जो सिर्फ शहरों तक ही लिमिटेड था। अब नया बिलिंग सिस्टम शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी लागू किया जाएगा।

नया सिस्टम लागू होने के बाद सुविधा सेंटर्स में सारा काम पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगा। नए सिस्टम में उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो कंज्यूमर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वे सुविधा सेंटर जाकर ऑफलाइन अप्लाई कर सकेंगे। वहां के स्टाफ खुद ही एप्लीकेशन को ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड कर देंगे। सुविधा सेंटर के कर्मचारियों का कहना है कि पहले SAP सिस्टम में नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के बाद जानकारी देखने के लिए CRM सिस्टम में जाना पड़ता था, जो एक मुश्किल प्रोसेस था।

अब SAP और CRM की जगह नया बिलिंग सिस्टम आने से काम आसान हो जाएगा। यहां एक और राहत की बात यह है कि कंज्यूमर को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, आधार कार्ड, रजिस्ट्री और चार फोटोज। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस सिस्टम से करप्शन पर रोक लगेगी और लोगों का कीमती समय बचेगा।

