ईजी रजिस्ट्रेशन बना जनता के लिए सिरदर्द, FIFO सिस्टम ने बढ़ाई मुश्किलें

पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट (फीफों) के बदलाव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जालंधर (चोपड़ा): पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट (फीफों) के बदलाव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार-1 ने टोकन काऊंटर को अपने ऑफिस में लगा लिया है, ताकि प्रॉपर्टी का खरीदार, विक्रेता, गवाहों, नंबरदार के साथ एक बार ऑफिस में आने पर टोकन लगा रजिस्ट्रेशन की समूची प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्यालय से बाहर निकले।

उल्लेखनीय है कि फीफो सिस्टम के तहत ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार से ऑनलाइन अप्रूवल लेने के बाद ऑनलाइन अप्वाइंटमैंट लेकर आवेदक रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित समयावधि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचता है, जहां सबसे पहले उसे टोकन लेना होता है और इसी टोकन के आधार पर आवेदक के दस्तावेजों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाती है।

परंतु पिछले महीने से फीफो सिस्टम शुरू होने के बाद सबसे बड़ी विभागीय अड़चन आ रही थी कि कई लोग बिल्डिंग के बरामदे में लगे टोकन काऊंटर पर बैठे कर्मचारी से टोकन लगवा कर अन्य कामों में चले जाते है, परंतु फीफों के तहत अब जब तक एक डॉक्यूमैंट की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार के पोर्टल पर अगला डॉक्यूमैंट नहीं खुलता है। अगर कोई डाक्यूमैंट किसी वजह से अधर में लटक जाए तो उसके बाद वाले सभी डॉक्यूमैंट का प्रोसेस भी पूरी तरह से रूक जाता है।

ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार दमनवीर सिंह और मनमोहन सिंह ने बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों दौरान कुछ ऐसे भी मामले हुए है जिसमें आवेदक टोकन पहले लगवा लेता था, परंतु गवाह, नंबरदार या अन्य शामिल व्यक्ति मौके पर नहीं होता था। इस वजह से फीफो सिस्टम में सारा काम रूक जाता था। परंतु अब जब सभी पार्टियां आफिस के भीतर मौजूद रहेगी तभी टोकन लगेगा और साथ में ही रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

