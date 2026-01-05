घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का Double Attack, आम जनजीवन प्रभावित

नगर में बीते कई दिनों से लगातार छाई घनी धुंध और कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है।

अबोहर (सुनील भारद्वाज): नगर में बीते कई दिनों से लगातार छाई घनी धुंध और कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम हो जाने के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ ही मीटर की दूरी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धुंध का सीधा असर सड़क यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। नगर की प्रमुख सड़कों और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। कम दृश्यता के कारण हादसों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और यातायात पुलिस की ओर से वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें, धीमी गति से वाहन चलाएं और फॉग लाइट सहित सभी लाइटें जलाकर रखें।

कड़ाके की ठंड और धुंध के चलते शहरी क्षेत्रों में लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। सुबह-शाम सार्वजनिक स्थानों, चौक-चौराहों और बाजारों में जगह-जगह अलाव जलते नजर आ रहे हैं। ठंड के कारण खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर घनी धुंध का असर रेल यातायात पर भी साफ दिखाई दे रहा है। धुंध के कारण अधिकांश यात्री गाडियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। कई यात्री घंटों तक रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करने को मजबूर हैं।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेनों की समय-सारिणी की जानकारी अवश्य प्राप्त करें और ट्रेन के सही समय की पुष्टि के बाद ही रेलवे स्टेशन पहुंचें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी धुंध और ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है, जिससे लोगों को अभी और सतर्क रहने की आवश्यकता है।

