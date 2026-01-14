Main Menu

सुल्तानपुर लोधी में सरेआम गुंडागर्दी, युवकों पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल

शहर में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन के पास कई अज्ञात युवकों ने 2 युवकों को घेरकर तेजधार हथियारों से बेरहमी से हमला कर दिया।

सुल्तानपुर लोधी : शहर में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां रेलवे स्टेशन के पास कई अज्ञात युवकों ने 2 युवकों को घेरकर तेजधार हथियारों से बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायलों को तुरंत सुल्तानपुर लोधी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उसे न्यूरो सर्जरी ओपिनियन के लिए कपूरथला रेफर कर दिया है।

घायलों की पहचान 26 वर्षीय अर्शदीप सिंह पुत्र जोगिंदर पाल, निवासी गांव सताबगढ़ (सुल्तानपुर लोधी) और 28 वर्षीय विजय कुमार पुत्र जसपाल, निवासी मोहल्ला प्रेमपुरा (सुल्तानपुर लोधी) के रूप में हुई है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं, घायलों के परिजनों से जुड़े पूर्व काऊंसलर हरसिमरनजीत धीर का कहना है कि हमलावर युवकों को वे भली-भांति जानते हैं।

परिवार का दावा है कि जल्द ही पुलिस को सभी आरोपियों के नाम बताकर बयान दर्ज कराए जाएंगे। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इलाके में इस तरह की वारदातों पर रोक लग सके।

