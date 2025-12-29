Punjab: पति और बेटे को छोड़ दोस्त साथ घुमने गई पत्नी! इस हालत में देख हैरत में पड़े लोग

स्थानीय गोपाल नगर की रहने वाली एक विवाहिता महिला का

बठिंडा: स्थानीय गोपाल नगर की रहने वाली एक विवाहिता महिला का शव ठंडी सड़क के पास झाड़ियों से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, मृतका के पति ने पुलिस को बताया है कि उसकी पत्नी के बठिंडा के एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध थे।

जानकारी के अनुसार मृतका रितिका (24) बैंक बाजार स्थित एक कपड़ों के शोरूम में काम करती थी। उसकी शादी करीब 3 साल पहले गोपाल नगर निवासी साहिल यादव से हुई थी और उनका 2 साल का एक बेटा है। रितिका बीते दिन काम पर गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। मृतका के पति साहिल ने बताया कि उसने आधी रात तक रितिका से फोन पर बात की थी। रितिका ने उसे बताया था कि वह एक दोस्त के साथ है। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। इस बारे में साहिल ने अपने ससुराल पक्ष को भी सूचना दी।

रविवार सुबह परिजनों ने कैनाल कॉलोनी थाने में रितिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच के दौरान पुलिस ने ठंडी सड़क के पास झाड़ियों से उसका शव बरामद किया। मौके पर पहुंचे एसपी नरिंदर सिंह ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी।