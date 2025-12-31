Main Menu

  • Cyber Fraud: अपाहिज दम्पति को भी नहीं बख्शा, एक झटके में बैंक खाता किया खाली

Edited By Vatika,Updated: 31 Dec, 2025 03:04 PM

साइबर अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ठगों की बेरहमी इस हद तक बढ़

गुरदासपुर (विनोद): साइबर अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ठगों की बेरहमी इस हद तक बढ़ गई है कि वे अपाहिज दंपति को भी नहीं बख्श रहे। ऐसा ही एक संवेदनशील मामला गुरदासपुर जिले के गांव झावर से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक जन्म से अपाहिज दंपति के बैंक खाते से उनकी पूरी जीवनभर की जमा पूंजी निकाल ली। यह राशि दंपति अपनी छठी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए बचा रहा था।

पीड़ित इंदरजीत, जो 100 प्रतिशत अपाहिज हैं, फोटोस्टेट का छोटा-मोटा काम कर बड़ी मेहनत से एक-एक रुपया जोड़ रहे थे। उनकी पत्नी संयोगता देवी भी 100 प्रतिशत अपाहिज हैं और घर का कामकाज संभालती हैं। आर्थिक तंगी के चलते दंपति बारिश में टपकते अपने घर की मरम्मत तक नहीं करवा पा रहा था। इंदरजीत के अनुसार साइबर ठगों ने उनका मोबाइल फोन हैक कर एक ही दिन में चार अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए उनके खाते से 24,773 रुपये, 24,773 रुपये, 24,998 रुपये और 24,995 रुपये निकाल लिए। इस तरह पंजाब नेशनल बैंक की जीवनवाल बबरी शाखा में जमा उनकी पूरी बचत साफ हो गई।

पीड़ित दंपति अब अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए बैंक और साइबर क्राइम कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। उनका कहना है कि अब उनके पास कोई भी जमा पूंजी नहीं बची है और वे अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। इस मामले को लेकर बैंक मैनेजर विकास ने बताया कि खाते से सारा पैसा यूपीआई के माध्यम से निकाला गया है और आगे की कार्रवाई साइबर क्राइम विभाग द्वारा की जा रही है। फिलहाल पीड़ित दंपति न्याय की गुहार लगा रहा है।

