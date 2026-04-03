Census-2027: अब घर बैठे खुद ही करें जनगणना रजिस्ट्रेशन, जानें Step-by-Step Process

वर्ष 2027 की जनगणना को इस बार पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाया जा रहा है।

पंजाब डेस्क: वर्ष 2027 की जनगणना को इस बार पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को एक नई सुविधा दी गई है, जिसमें वे सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी खुद भर सकेंगे। जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब लोगों को घर-घर आने वाले कर्मचारियों का इंतजार करने या लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

फॉर्म भरने की प्रक्रिया (6 Step में)