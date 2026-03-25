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पंजाब में गैस के बाद अब तेल संकट! पेट्रोल पंप ड्राई, बिक्री बंद

Edited By Urmila,Updated: 25 Mar, 2026 04:22 PM

after gas now oil shortage begins petrol pumps run dry

ईरान और इजराइल के बीच जंग लंबी और तेज होती जा रही है और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है।

सुल्तानपुर लोधी (धीर) : ईरान और इजराइल के बीच जंग लंबी और तेज होती जा रही है और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। देश में बढ़ती महंगाई ने पहले ही आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल कर दिया था। अब गैस की कमी के बाद तेल की कमी से भी लोग परेशान हैं। सरकार के लाख दावों के बावजूद लंबी लड़ाई से लोग घबरा रहे हैं। जहां गैस सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं वहीं अब पवित्र शहर सुल्तानपुर लोधी के कई पेट्रोल पंप भी ड्राई हो गए हैं, जिससे लोगों और खासकर किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

पैट्रोल की कीमत बढ़ने की अफवाह के कारण कई पैट्रोल पंप पैट्रोल होने के बावजूद ग्राहकों को यह कहकर लौटा रहे हैं कि उनके पास पैट्रोल खत्म हो गया है। लोगों का कहना है कि मौजूदा जंग में हर इंसान तेल पर निर्भर है और इसके बिना उनके लिए कहीं भी आना-जाना मुश्किल हो जाएगा।

अगर ऐसे ही हालात रहे तो इंसान के लिए मुश्किल और खुशी के समय कहीं आना-जाना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल की कमी से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ जाएगा। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, तो यह काला बाजारी क्यों नहीं रुक रही? इस बारे में प्राचीन आशा रानी मंदिर के सीनियर पत्रकार तिलकराज जोशी ने कहा कि जब वह पेट्रोल पंप पर अपने स्कूटर में पेट्रोल भरवाने गए तो पंप अटेंडैंट ने नहीं भरा।

जब उन्होंने इस बारे में ए.एफ.एस.ओ. अमन से बात की तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। श्री जोशी ने कहा कि पेट्रोल पंप अटेंडेंट जानबूझकर महंगा पेट्रोल बेचने का किल्लत बना रहे हैं। दूसरी ओर एक पेट्रोल पंप मालिक दविंदर भगत ने कहा कि सरकार ने हमारा कोटा खत्म कर दिया है और तेल की सप्लाई भी तीसरे दिन हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे पेट्रोल पंप पर तेल उपलब्ध है और वे किसी को मना नहीं कर रहे हैं।

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