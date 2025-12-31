सावधान ! जरा बच के-ट्रैफिक पुलिस ने एक साल में कर दिए इतने करोड़ के चालान

कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2025 में सख़्त ट्रैफिक इंफोर्समेंट अभियान चलाया। 1 जनवरी से 30 दिसंबर 2025 तक ई.आर.एस. (ट्रैफिक पुलिस व पी.सी.आर.) टीमों ने करीब 92 हज़ार...

जालंधर (जसप्रीत सिंह) : कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2025 में सख़्त ट्रैफिक इंफोर्समेंट अभियान चलाया। 1 जनवरी से 30 दिसंबर 2025 तक ई.आर.एस. (ट्रैफिक पुलिस व पी.सी.आर.) टीमों ने करीब 92 हज़ार चालान किए, जिनसे लगभग 6 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिला।

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर रंधावा (आईपीएस) के निर्देशों पर ए.डी.सी.पी ट्रैफिक गुरबाज़ सिंह ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख़्ती आगे भी जारी रहेगी। धुंध और ठंड के मौसम को देखते हुए दिन और रात में ड्रंक एंड ड्राइव के ख़िलाफ़ विशेष चेकिंग की जा रही है।

वर्ष 2025 में किए गए प्रमुख चालान

रॉन्ग पार्किंग : 20,455

बिना हेलमेट : 16,402

रेड लाइट जंप : 8,119

ओवर स्पीड : 3,404

ड्रंक एंड ड्राइव : 978

बिना लाइसेंस : 4,105

रॉन्ग साइड ड्राइविंग : 4,109

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना : 2,985

पुलिस से दुर्व्यवहार (डिसओबे) : 7,656

7,500 वाहन इंपाउंड

ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर 7,500 वाहनों को इंपाउंड किया गया, जिनमें

1,107 ई-रिक्शा/ऑटो शामिल हैं, जिन्हें बिना वैध काग़ज़ात के चलने पर बंद किया गया।

पुलिस की अपील

ए.डी.सी.पी ट्रैफिक गुरबाज़ सिंह ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न दें, ताकि किसी छोटी गलती से बड़ा जानलेवा हादसा न हो। अब देखना होगा कि शहरवासी ट्रैफिक नियमों के प्रति कितनी जागरूकता दिखाते हैं और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में पुलिस का कितना सहयोग करते हैं।