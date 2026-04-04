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Punjab में दर्दनाक हादसा : पेड़ से टकराई कार, चालक की मौके पर मौत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 04 Apr, 2026 12:28 AM

car crashes into tree in hoshiarpur driver dies on the spot

टांडा-होशियारपुर रोड पर बीती देर रात गांव हम्बड़ा के पास हुए सड़क किनारे पेड़ से टकराने से ब्रीजा कार चालक मौत हो गई। चालक की पहचान गुरदीप सिंह गोतरा पुत्र जसविंदर सिंह निवासी जहूरा के रूप में हुई है।

टांडा उड़मुड़ (पंडित): टांडा-होशियारपुर रोड पर बीती देर रात गांव हम्बड़ा के पास हुए सड़क किनारे पेड़ से टकराने से ब्रीजा कार चालक मौत हो गई। चालक की पहचान गुरदीप सिंह गोतरा पुत्र जसविंदर सिंह निवासी जहूरा के रूप में हुई है।

थाना प्रभारी टांडा इंस्पैक्टर गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही डी.एस.पी. दविंदर सिंह बाजवा की निगरानी में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि गुरदीप सिंह होशियारपुर से अपने गांव जा रहा था तभी उसकी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में गुरदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की।
 

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